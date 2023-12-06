بلوموندو وأهل الكهف، أبرز الأفلام السينمائية التي يمكن مشاهدتها في رأس السنة

ستطرح العديد من الأفلام في دور العرض السينمائية وذلك استعدادا لموسم رأس السنة الذي يحرص الكثير من محبي السينما التوجه الى دور العرض في ليالي الشتاء الباردة لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم.

وتضم القائمة عددا كبيرا ومختلفا من الأفلام وبدايتها بفيلم بولموندو حيث من المقرر عرضه في الأسبوع الأول من يناير 2024.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

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أبطال فيلم بلوموندو

الفيلم بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أهل الكهف



ومن المقرر طرح فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي بدور العرض السينمائية نهاية العام الجارى.

أحداث فيلم أهل الكهف

وتدور أحداث الفيلم في عام 250 ميلادية حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد عيد.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

سيطرح فيلم بضع ساعات في يوم ما في 18 يناير المقبل وتدور أحداث قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما



وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" يشارك في بطولته كل من مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم عصابة عظيمة

ويعرض فيلم عصابة عظيمة، في أواخر شهر ديسمبر وتدور أحداثه في إطار كوميدي واجتماعي كوميدي مليء بالتشويق، حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية "عظيمة" وهى والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض خلال الأحداث لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، ومن هنا تتوالى الأحداث.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

ويشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس

فيلم أبو نسب

وينتظر أيضا الجمهور فيلم أبو نسب الذي يجمع الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري حيث تستقبل دور العرض السينمائية فيلم أبو نسب يوم 21 ديسمبر وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب..

أبطال فيلم أبو نسب

والعمل من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام ويتولى ماجد الكدواني الذي يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

فيلم آل شنب

وكان من المفترض عرض فيلم آل شنب بالسينمات المصرية من يوم 29 نوفمبر 2023 وقد قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" إلى 24 يناير 2024.

وسيكون عرضه العالمي الاول ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى المقرر إنعقاده فى ديسمبر المقبل.

أحداث فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.