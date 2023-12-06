الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

التحفظ على طن سكر تمويني مهرب للسوق السوداء في الشرقية (صور)

ضبط طن سكر تمويني
ضبط طن سكر تمويني بالشرقية،فيتو

قررت النيابة العامة في الشرقية، التحفظ على طن سكر تمويني مُدعم، بعد ضبطه محمل على سيارة نقل أثناء سيرها بنطاق مركز الزقازيق، قبل بيعهم في السوق السوداء.

تموين الشرقية: تحرير 2990 محضرًا خلال حملات في نوفمبر

حملات تموينية بالشرقية

 

وجاءت عملية الضبط أثناء الحملة التي شنتها إدارة تموين الزقازيق في الشرقية، بالتنسيق مع شرطة التموين التجارة الداخلية، وأسفرت عن تحريز المضبوطات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع التموينية، حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

تم تحرير محضر رقم 16515 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة والتحفظ على الكمية المضبوطة ووضعها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية لحين صدور قرارمن النيابة العامة بهذا الشأن

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ضبط طن سكر تمويني بالشرقية،فيتو

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 16514 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن البيع باحدى الجمعيات الإستهلاكية لقيامه ببيع سكر ابيض أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على11 كيلو جرام سكر على ذمه المحضر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مفتي الجمهورية: المحتكر منعدم الضمير وأناشد التجار ضرورة الكسب الحلال

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
 

عقوبة المحتكر في الإسلام 
 

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا  أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.


وأشار  إلى حرص الشريعة على تحري الكسب الحلال وكذلك إظهار الرضا الصحيح من العقود والمعاملات، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف في الحفاظ على المال.

ضبط طن سكر تمويني بالشرقية،فيتو

وأكد  مفتي الجمهورية على أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الكسب المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى.

 

مفتي الجمهورية يوضح فضل المكسب المقبول

 

وأوضح المفتي أن المكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غش فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يستغل بها احتياج الناس إلى السلع أمر محظور شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.


وشدد  مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.


وناشد  التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه؛ فإذا ما التزم كل واحد منا بهذه القيمة العظيمة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية، وعلاقاتهم صحيحة، بعدها يبدأ بناء الحضارة والرقي والازدهار وإفشاء السلام والأمان في المجتمعات.
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