تموين الشرقية: ضبط 8 أطنان دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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إدارة تموين أبوكبير

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس ومحافظ الشرقية، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من الدقيق الحر بدون فواتير مقدارها (١٦٠ ) شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كجم أي بإجمالي كمية 8 أطنان وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 22146 جنح أبوكبير وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وايضا تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة المتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين..

المحاسب فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة تموين الشرقية فى وقت سابق أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

ضبط 2990 محضرا تموينيا

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر نوفمبر الماضى قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابة علي حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.أسفرت تلك الحملات عن تحرير (2990 ) محضر منها (٢٠٣٥) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة،

حملات رقابية مستمرة على الأسواق

بالإضافة إلى (960) محضرًا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين. وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 8 أطنان دقيق و4 أطنان أرز و31 طن سكر و150 عبوة زيت و7 أطنان ملح و600 كيلو أسماك ولحوم جميعهم سلع مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي