احباط ترويج 20 ألف قرص ترامادول بقيمة 2 مليون جنيه في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 20 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين بالإسكندرية قبل ترويجهم.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين) بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط 20 الف قرص ترامادول قبل ترويجهم بالاسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما ( 20,000 قرص مخدر لعقار "الترامادول")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,000,000 جنيه تقريبًا).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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