عامل يقتل شاب طعنا بمطواة بسبب خلافات مالية بينهما بالدقهلية

أقدم عامل على قتل شاب طعنا بمطواة بسبب خلافات مالية بينهما بالدقهلية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.



تلقى مركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية يلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "مُصاب بجرحين طعنيين وتوفى عقب وصوله"، وبسؤال والده إتهم (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بإستخدام "مطواة" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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