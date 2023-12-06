الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 39 قطعة في بولاق الدكرور

ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة النارية،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام  من ضبط صاحب محل لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "15 طبنجة معدلة، أجزاء وقطع غيار التصنيع، أدوات التصنيع، 4 مسدس صوت، 10 بنادق ضغط هواء  وعدد من الطلقات" وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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قطاع الأمن العام الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الاتجار فى الأسلحة النارية أسلحة بدون ترخيص

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