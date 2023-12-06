السيطرة على حريق داخل مركز شحن بالقرب من مطار القاهرة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل مركز شحن بمنطقة النزهة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركز شحن بالقرب من مطار القاهرة بمنطقةالنزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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