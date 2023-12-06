الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عاطلين بالدقهلية

ضبط 250 طربة لمخدر
ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطلين بالدقهلية،فيتو

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطلين بالدقهلية بقصد الإتجار.

 

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام). 
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,800,000جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مخدر الحشيش

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