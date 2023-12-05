الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

الخط الرابع للمترو،فيتو
الخط الرابع للمترو،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصوير جوي تضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو  الذي يمتد من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بـ المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمر أسفل النقل حتى المنيل ثم يمر مجددا أسفل النيل حتى الربط بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان) في محطة الملك الصالح.

 

 

وتنفذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من محطة الأشجار وحتي محطة الفسطاط بطول 19 كيلو متر وتضم المرحلة الأولى 17 محطة من الفسطاط وتنتهي بمحطة القاهرة بطول 23 كيلو متر وعدد 21 محطة.

2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات

ومن المخطط أن ينقل الخط الرابط نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

المرحلة الأولى تنتهي في 2024 والثانية في 2027 ويجري اختيار نوعية ومواصفات الحفارات بناء على عدد من النقاط أبرزها نوعية وتحليل التربة والذى بناء عليه يتم اختيار المواد المصنع منها الحفار.

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ومن المقرر مد المرحلة الأولى من مشروع مترو الخط الرابع، جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيا لخدمة  مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية  والمنطقة السكنية هناك، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حوالي 19 كم.

أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

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وزارة النقل تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو الطريق الدائري مدينة 6 أكتوبر المتحف المصري الكبير محطة الجيزة محطة الأشجار الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة

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