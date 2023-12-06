الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد صبحي يحيي الذكرى السابعة لوفاة زوجته بكلمات مؤثرة

محمد صبحي وزوجته،فيتو
محمد صبحي وزوجته،فيتو

حرص الفنان محمد صبحي، علي إحياء الذكرى السنوية السابعة لرحيل زوجته نيفين رامز، التي فارقت الحياة في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر 2016.

 

في هذا السياق، أشار صبحي إلى أنه حتى الآن لم يستطع أن يتقبل فكرة رحيلها، حيث إنه ما زال يشعر بأن روحها معه، ويرى نظراتها دائمًا، التي كانت تبث من خلالها الأمل والتفاؤل في الأسرة بأكملها.

 

وكتب محمد صبحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: إلى زوجتي الحبيبة الغالية.. زوجتي الحبيبة نيفين اليوم 6 ديسمبر يوم رحيلك.. أدعو الله لك في كل صلاة.. 7 سنوات مرت ولكنك بروحك معنا.. دائما أرى نظراتك الدافعة بتفاؤل لأسرتك، أدين لك بعد الله لصناعة مستقبلي ونجاحي وتركتي لي أبناء وأحفاد أفتخر بهم.

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ووجه الفنان محمد صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة، وذلك في ذكرى زواجهما الـ 50.

 

محمد صبحي

 وكتب محمد صبحي قائلا: "زوجتي الحبيبة الغالية نيفين.. ده كان آخر بوست احتفالنا بعيد زواجنا قبل رحيلك، واليوم 13 نوفمبر عيد جوازنا الـ 43 قبل رحيلك، واليوم الـ 50".

 

وأضاف: "حبيبتي أدعو لك في كل صلاة بالرحمة والمغفرة، وأن يكافئك الله لخلقك وإيمانك وإنسانيتك، كنتي أعظم حبيبة وزوجة وأم رائعة.. بعدك أصبح العالم في معظمة بلا أخلاق ولا إنسانية ولا وفاء.. حبيبتي كم أحببتك وافتقدك".

 

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