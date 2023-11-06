محمد صبحي ينعي ليلى صديق بكلمات مؤثرة

نعي الفنان محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين.

محمد صبحي ينعي ليلى صديق

ونشر محمد صبحي صورة للراحلة، وعلق عليها قائلا: "وداعًا ليلي يوسف صديق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "لا اتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك.. كنتي انسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والاخلاص.. صداقة دامت اكثر من ثلاثين عاما واخرها اسبوعين اكتب لك رسائل واتصل يوميًا.. ولا مجيب.. دعائي الي الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللاسرة الصبر والسلوان".

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ليلى صديق

وكانت ليلى صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، حيث طالب أصدقائها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء لها بعد دخولها في حالة حرجة.

ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين تزعموا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج ادهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.