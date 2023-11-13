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ثقافة وفنون

محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما الـ50

محمد صبحي وزوجته
محمد صبحي وزوجته الراحلة، فيتو

وجه الفنان محمد صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة، وذلك في ذكرى زواجهما الـ 50.

 

محمد صبحي

 وكتب محمد صبحي قائلا: "زوجتي الحبيبة الغالية نيفين.. ده كان آخر بوست احتفالنا بعيد زواجنا قبل رحيلك، واليوم 13 نوفمبر عيد جوازنا الـ 43 قبل رحيلك، واليوم الـ 50".

وأضاف: "حبيبتي أدعو لك في كل صلاة بالرحمة والمغفرة، وأن يكافئك الله لخلقك وإيمانك وإنسانيتك، كنتي أعظم حبيبة وزوجة وأم رائعة.. بعدك أصبح العالم في معظمة بلا أخلاق ولا إنسانية ولا وفاء.. حبيبتي كم أحببتك وافتقدك".

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