الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 20.3 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال أول تسع أشهر من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

 استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى  " نيكوس خريستودوليدس"  الرئيس القبرصى، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة قبرص وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقبرص وكذا العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبى.

 

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5  مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 

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كشفت بيانات  الجهاز  اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5  مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل  58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها  36 %.

 

ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79  مليون دولار

 وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79  مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %

 


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسع أشهر من عام 2023

1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.
3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق  بقيمة 5.8 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.
5. خضراوات بقيمة 1.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسع أشهر من عام 2023

1. مراجل وآلات  بقيمة 2.4  مليون دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب  بقيمة 1.4  مليون دولار.
3. حبوب وأثمار زيتية  بقيمة 1.2 ألف دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.
5. ورق  بقيمة 500 ألف دولار.

 

 

قيمة الاستثمارات القبرصية  في مصر

 وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية  في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل  67.5 مليون  دولار خلال العام المالي  2021 /2022 بنسبة انخفاض  قدرها 47.9 %.

 

قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص

 وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14 مليون دولار خلال العام المالي     2021 / 2022 مقابل 14.2مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض  قدرها 1.4  %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

 

عدد سكان مصر 

 وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص  1.3 مليون نسمة عام 2023.
بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــًا لتقـديـرات البعثة  4000 مصري حتى نهاية عام 2022.

الإحصاء: 10٪ زيادة فـى أعداد رؤوس الماشية عام 2022

الإحصاء: 4.86% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022، ومحافظة الشرقية تستحوذ على النسبة الأعلى

 

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مصر وقبرص الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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