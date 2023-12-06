إصابة 11 شخصًا فى حادثي تصادم بمحور 26 يوليو والبدرشين
أصيب 11 شخصًا فى حادثى تصادم بمحور 26 يوليو والبدرشين وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادثين.
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو مما تسبب فى كثافات مرورية وإصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.
كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق دائرة مركز شرطة البدرشين وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين بالفحص اصابة 5 أشخاص نتيجة الحادث وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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