المرور تعيد فتح طريقي الفيوم الصحراوى والعين السخنة

أعادت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، فتح طريقي الفيوم الصحراوى والعين السخنة أمام قائدى السيارات عقب انقشاع الشبورة المائية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية.

وشملت الطرق: أسيوط الغربي، طريق العين السخنة، طريق الفيوم.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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وفي وقت لاحق ورد اخطار بتحسن الاحوال الجوية علي طريقي العين السخنة والفيوم وتم اعادة فتح الطريقين.