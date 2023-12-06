المرور تعيد فتح طريق أسيوط الغربى

قررت الادارة العامة للمرور صباح اليوم الاربعاء، إعادة فتح طريق أسيوط الغربى أمام قائدى السيارات عقب تحسن الأحوال الجوية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية امام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور باغلاق الطرق لحين تحسين الاحوال الجوية.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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وترصد “فيتو” أهم نصائح إدارة المرور لقائدى السيارات في ظل الشبورة المائية والتي جاءت كالتالي:

عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

تجنب القيادة خارج نهر الطريق تماما.

أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

السير في الحارة الوسطى من الطريق.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

تفادى الاستخدام المفاجئ للفرامل.

عدم استخدام الهاتف المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز.

التأكد من سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي.

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