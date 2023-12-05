الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة بني سويف يكرم الطالب محمد عبد المنعم بطل العالم في رفع الأثقال

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يكرم الطالب محمد عبدالمنعم،فيتو

كّرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، الطالب محمد عبد المنعم سيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة، لحصوله على لقب أول عالم وميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة المكسيك2023م.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيمان حسين نور الدين مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببى سويف.

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من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين رياضيًا في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، لافتًا إلي أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تكريم المتميزين رياضيًا يعد تحفيزًا لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الطالب محمد عبد المنعم هو أبن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وسبق وقد حصل لقب أول عرب أفريقيا في البطولة العربية الإفريقية مضيفًا لرصيده عدد 6 ميداليات في هذه البطولة.

 

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