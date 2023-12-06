الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

كلية الصيدلة بجامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بأمراض الدم

طلاب كلية الصيدلة
طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان، فيتو

أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلي حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والمشاركة بفاعلية في رفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

أسباب بعض أمراض الدم

وأضاف بيان جامعة حلوان أن قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة نظم بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية بأسباب بعض أمراض الدم كانيميا نقص الحديد ونقص فيتامين ب12 وانيميا الفول وكذلك اليرقان الكبدي.

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وانطلقت حملة التوعية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

كلية الصيدلة جامعة حلوان 

وقام طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية بعمل توعية عن أسباب هذه الأمراض وكيفية عمل التحاليل اللازمة وكذلك الأطعمة المناسبة للتعامل مع هذه الأمراض، وقام الطلاب بتوزيع مطويات تشرح اسباب وطرق الوقاية من هذه الأمراض وعينات من الاطعمة والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة بها مع تقديم شرح لما تحويه هذه المطويات بأسلوب يسير يساهم في رفع الثقافة الصحية للمتلقي.

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وأضاف الدكتور سامح سرور أن تنظيم هذه الفاعليات يتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه بصورة عملية مفيدة للمجتمع كما يساهم في إكساب الطلاب المهارات الأساسية للصيادلة كمهارات التواصل والقدرة علي تبسيط المعلومات الصحية وكذلك المساهمة في رفع مستوى الثقافة الصحية للمجتمع المحيط بهم  كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات ينمي لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع  

وقد أشرف علي الحملة الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد والدكتور شادى ظريف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.


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