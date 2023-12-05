الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولي

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

 أطلقت جامعة حلوان مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات في مختلف المجالات العلمية، بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي.

جامعة حلوان 

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن إطلاق هذه المجلة يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم قطاع الدراسات العليا وتشجيع د أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر العلمي الدولي.

مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات 

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المجلة الجديدة ستصدر تحت مظلة دار نشر إلسيفير العالمية Elsevier "Digital commons ووفقًا لمعايير النشر الدولي.

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وأشار إلى أن المجلة ستفتح المجال لنشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة كالطب والعلوم  والصيدلة والهندسة والتمريض وتكنولوجيا التعليم.

وأكد أن هذا الإصدار الجديد سيسهم في تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي.

وللاطلاع على المجلة عبر هذا الرابط.

 

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تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان حلوان

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