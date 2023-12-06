أسيوط الغربي والفيوم أبرزها، غلق طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية
قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأربعاء، غلق عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية.
كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية امام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور باغلاق الطرق لحين تحسين الاحوال الجوية.
وشملت الطرق: أسيوط الغربي، طريق العين السخنة، طريق الفيوم.
واهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
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