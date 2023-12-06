"مشتاجين لك دوى دوى يادميل".. أطرف إيفيهات عبد الغني النجدي ..وسر إصابته بالاكتئاب في أيامه الأخيرة

عبد الغنى النجدى، كوميديان بسيط امتلك أشهر شنب، ونجح بأدائه البسيط، وإتقانه لأدواره في كسب مكانة قوية لدى جمهوره بإفيهاته ولزماته العفوية، وإتقانه دور الصعيدى الساذج، وظهرت شهرته مع أفلام إسماعيل يس في أفلام الفانوس السحرى، إسماعيل يس في الجيش، ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.

في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر 1915 ولد الفنان عبد الغنى النجدى بقرية المشايعة مركز الغنايم بأسيوط، وسمى بالنجدى نسبة إلى قبيلة نجد بالحجاز التي تنتمى أصوله إليها، هو أشهر كومبارس صعيدى في السينما المصرية، وهو صاحب أشهر الإفيهات: "مشتاجين لك دوى دوى يادميل" في فيلم "الفانوس السحري"،

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خريج الحقوق الذى عمل كومبارسا

نشأ عبد الغني النجدي في أسرة فقيرة، وكانت عادة تلك الأسر عدم تعليم أبنائها، إلا أن عبد الغني النجدي، كان يتمتع بقدر عال من الذكاء فنصح المقربون من والده بضرورة تعليمه، وبالفعل حصل على الابتدائية، وبعدها تصادف فتح باب القبول بمدرسة الفنون التطبيقية، التي تحولت فيما بعد لكلية الفنون التطبيقية للطلبة من الحاصلين على الابتدائية للالتحاق بها، وبالفعل التحق بها النجدي , وتخرج فيها عام 1930، وبعدها انتقل للقاهرة للالتحاق بكلية الحقوق، وحصل على بكالوريوس الحقوق جامعة القاهرة.

الفنان عبد الغنى النجدى

عشق عبد الغنى النجدى حياة الفنانين وهوى التمثيل والغناء، وعن طريق بعض الكومبارسات من اصدقائه استطاع تمثيل دور صغير في فيلم "شارع محمد علي" عام 1944 في دور الصعيدى الساذج ليتخصص بعدها في هذا الدور الذى أداه ببراعة كبقال صعيدى أو بواب أو عسكرى أو عامل بناء والسفرجى وتاجر القطن الساذج وغيره.

يبيع النكتة بجنيه

لم يتوقف عمل عبد الغنى النجدى السينمائى على تمثيل دور الصعيدى الساذج بل اتجه الى كتابة الاغاني والسيناريوهات والنكت والمونولوجات، لكن بدون توقيع اسمه رغبة فقط في الحصول على المقابل ليعينه على الحياة، واعترف بذلك الناقد عبدالله أحمد عبدالله الشهير بميكى ماوس في كتابه "أسرار النجوم"، يقول: امتلك عبد الغنى النجدى مواهب متعددة وكان يملك حسا كوميديا عاليا، لكنه اضطر من اجل ضرورات الحياة وللإنفاق على اسرته في بدايته ان يكتب القفشات والنكات ويبيعها الى مخرجى الأفلام الكوميدية مقابل جنيه واحد للقفشة الواحدة ، وكان يكتب سيناريو الأفلام وغيره يكتب اسمه عليه وكذلك الاغانى، والاسم الوحيد الذى نشر له حوار فيلم " أجازة بالعافية “.مما سبب له أزمة نفسية في النهاية وصلت الى حد الاكتئاب.

النجدى ومشوار طويل مع اسماعيل يس

وصل عدد أفلام عبد الغنى النجدى التي قدمها للسينما الى 235 فيلما منها غاوى مشاكل مع عادل امام، بنات بحرى، رصيف نمرة خمسة مع فريد شوقى الذى اطلق فيه افيهه الشهير " دمبرى دمبرى "، بين السماء والأرض الذى القى فيه افيهه الشهير " سمعتى كلامه ليه يامهشتكة ".

وتوفى النجدي في ٢٠ مارس ١٩٨٠، تاركًا رصيدًا كبير من أشهرها العتبة الخضراء، الرجل الثاني, بين السما والأرض، ربع دستة أشرار، حلاق السيدات، سلسة أفلام إسماعيل يس، صراع في النيل، الحفيد، عالم عيال عيال، رصيف نمرة خمسة، عنتر ولبلب، تمر حنة، وغاوي مشاكل.



خلف اسوار الجامعة آخر أفلامه

وتزوج الفنان الراحل عبد الغني النجدي، مرة وحيدة من الراقصة والمونولوجست بديعة صادق شقيقة الممثلة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس وأنجب ابنه الوحيد خالد ليتم الانفصال بسبب تواضعه وعدم تطلعه ليصبح نجما كوميديا مثل رفاق جيله شكوكو واسماعيل يس، وبعدها حرم على نفسه الزواج حتى أصيب بأمراض متعددة ورحل عام 1980 عن 65 عاما، أثناء تصوير فيلمه الأخير “خلف أسوار الجامعة” الذي عرض بعد رحيله بعام.

لست راضيا غن نفسى

أصيب عبد الغني النجدي في أواخر أيامه بحالة من الاكتئاب والحزن الشديد، كلما شاهد عملا فنيا قام بكتابة السيناريو والحوار له دون أن ينزل اسمه عليه، فكانت تنتابه حالة من البكاء، قائلًا: "الحاجات دي بتاعتي ياريتني كتبت اسمي عليها، ولكن يكفيني أن أبويا مات راضيا عني، أما أنا فلست راضيًا عن نفسي"