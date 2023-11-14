الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

"مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى"..أشهر إفيهات يوسف عيد في ذكرى ميلاده

الفنان يوسف عيد،فيتو
الفنان يوسف عيد،فيتو

 يحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف عيد، الذى ولد في 14 نوفمبر عام 1948، ورغم رحيل الفنان الكوميدي، إلا أن إفيهاته، لازالت خالده في أذهان الجمهور.

 

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، مسيرة الفنان يوسف عيد، والذى يعد أشهر نجوم الكوميديا


“مسيرة يوسف عيد”

قدم الفنان يوسف عيد، مايقرب من 240 عملًا فنيًا والتحق بالمعهد الأزهري وحصل على الثانوية الأزهرية، ولم يكمل تعليمه الجامعي، ولعشقه للفن ظل يبحث كثيرًا عن فرصة، وبدأ مشواره الفني بعدما وصل سن 27 عامًا، بمشاركته فى مسرحية "نحن لا نحب الكوسة"، كما ظهر فى دور صغير بفيلم "شقة في وسط البلد".

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 وتعد من أشهر إفيهات يوسف عيد "الأستاذ زكريا الدرديرى مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى"، و"محسوبك المعلم عبده أجرنى صاحب مكتب حانوتى الشباب وشعاره عزيزى العميل اختار تربتك بنفسك"، و"أضربك فين مفيش فى وشك مكان".

 

“الفترة المرضية”

وكانت أجريت للفنان الكوميدي يوسف عيد، عملية جراحية ناجحة في عينه اليمنى حيث كان يعاني منذ فترة من عدم وضوح الرؤية بها ونصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية سريعًا حيث أجريت عملية لإزالة المياه البيضاء، ونصحه الأطباء بضرورة الابتعاد عن الإضاءة والتراب لمدة أسبوعين على الأقل ليعود بعدها ويستمر عمله الفني كما كان.

 

يذكر أنه كان من المفترض أن يسافر لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح فيلم المسافر الذي يظهر فيه كضيف شرف ولكن العملية الجراحية منعته من السفر، كما كان قد شارك في فيلم اللمبي 8 جيجا الذي قدمه الفنان محمد سعد ومي عز الدين وتوفي في منزله عن عمر يناهز 66 عامًا إثر أزمة قلبية.

 

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