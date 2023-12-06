مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالطريق السياحي بالفيوم

لقي 10 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم علي الطريق السياحي بالفيوم، وتم نقل الحثامين إلي مستشفي إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم علي الطريق السياحي لبحيرة قارون، ما أدى إلي مصرع 10 ركاب، وتم نقلهم إلي مستشفي ابشواي المركزي.

وتبين أن سيارة أجرة اصطدمت مع أخرى تقف علي جانب الطريق بسبب الإفراط في السرعة، ما أدى إلي مصرع ركاب السيارة الأجرة.

وتحرر محضر عن الحادث، وتم العرض علي النيابة المختصة التي صرحت بدفن الجثث، بعد مناظرة الكب الشرعي، لمعرفة أسباب وساعة الوفاة، وانتظرت خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي عن الحادث وتولت التحقيق.

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أسباب حوادث الطرق

يذكر أن الدراسات المرورية في مصر أثبتت أن ثلاث عوامل مشتركة في الحوادث المرورية، وهو ما يطلق عليها مثلث الحوادث، وهى قائد المركبة الذي لا يلتزم بقواعد المرور مثل عدم ربط حزام الأمان أو الالتزام بالحارات المرورية المخصصة له والتخطى الخاطئ للمركبات أثناء القيادة لذلك تزيد عوامل الحوادث من إصابات وقتلى ويفاجئ باقى مرتادى الطريق بظهور مفاجئ لسيارة أمامه وهناك قواعد للتخطي يجب الالتزام بها أثناء القيادة أعلى الطريق.

العامل الثاني للحوادث وهى السرعات على الطرق، وعدم الالتزام بحارات المرور والسير بسرعات عالية دون الالتفات للكشف عن إطارات السيارة أو الصيانة الدورية، فإطارات المركبات يجب فحصها وتغييرها في موعدها القانوني والانتباه إلى القراءات الموجودة على الإطارات لأن هناك كتابات موجودة عليها لكي يلتزم السائق بها تحدد العمر الافتراضى للإطارات ما بين 40 إلى 60 ألف كيلو بحسب أنواعها يتم تغييرها بمجرد انتهاء المدة المحددة لها

السبب الثالث هو الصلاحيات الفنية للسيارات أو الطقس أو صلاحية الطرق التى تسير عليها السيارات، هذه هي اسباب كوارث السيارات في مصر.

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