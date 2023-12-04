مؤتمر حاشد لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في قرية العجميين بالفيوم

نظمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا حاشدا بمحافظة الفيوم، استضافته قرية العجميين التابعة لمركز إبشواي، وحضر المؤتمر أعضاء الحملة الرئاسية بالقاهرة والفيوم، والقيادات الشعبية بمركز إبشواي.

المستشار محمود فوزي: السيسي حول مصر لدولة مؤسسات قوية

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استلم مصر منذ 9 سنوات، حوّل فيها البلاد من دولة غير آمنة الحدود، ضعيفة الاقتصاد، والبنية التحتية محطمة، والأمراض تضرب أهلها، إلى دولة مؤسسات قوية.

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المشروعات التنموية في محافظة الفيوم

وأضاف رئيس حملة السيسي، أنه اطلع على بعض المشروعات بمحافظة الفيوم، وعلى رأسها مشروع تطوير بحيرة قارون، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي في 88 قرية، كانت تصب مياه الصرف في بحيرة قارون.

وأوضح أن مشروعات حياة كريمة استهدفت 30% من قرى المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن السيسي يهتم بكل شبر على أرض مصر، موضحًا أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان واضحًا من البداية.

وأضاف: رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء حتى لا يتم إجهاد فكرة إنشاء وطن للفلسطينيين، وقتل فكرة الدولتين.

وتابع: الانتخابات القادمة يجب أن تكون تعبيرًا عن رأي المصريين لتحديد مصيرهم، وهذه المرة ليست انتخابات رئيس جمهورية بقدر ما هي دعم لقرار مصيري يحدد سيادة مصر على أرضها.

وشدد: على كل مواطن النزول منذ الساعات الأولى، إلى صناديق الاقتراع، وإرسال رسالة للعالم، أن شعب الفيوم يد واحدة.

وكان قد بدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بمحافظة الفيوم، بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس.

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