الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مؤتمر حاشد لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في قرية العجميين بالفيوم

مؤتمر حملة السيسي
مؤتمر حملة السيسي بالفيوم، فيتو

نظمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا حاشدا بمحافظة الفيوم، استضافته قرية العجميين التابعة لمركز إبشواي، وحضر المؤتمر أعضاء الحملة الرئاسية بالقاهرة والفيوم، والقيادات الشعبية بمركز إبشواي.

المستشار محمود فوزي: السيسي حول مصر لدولة مؤسسات قوية

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استلم مصر منذ 9 سنوات، حوّل فيها البلاد من دولة غير آمنة الحدود، ضعيفة الاقتصاد، والبنية التحتية محطمة، والأمراض تضرب أهلها، إلى دولة مؤسسات قوية.

Advertisements

المشروعات التنموية في محافظة الفيوم

وأضاف رئيس حملة السيسي، أنه اطلع على بعض المشروعات بمحافظة الفيوم، وعلى رأسها  مشروع  تطوير بحيرة قارون، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وإنشاء شبكات  الصرف الصحي في 88 قرية، كانت تصب مياه الصرف في بحيرة قارون.

وأوضح أن مشروعات حياة كريمة استهدفت 30% من قرى المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن السيسي يهتم بكل شبر على أرض مصر، موضحًا أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان واضحًا من البداية. 

وأضاف: رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء حتى لا يتم إجهاد فكرة إنشاء وطن للفلسطينيين، وقتل فكرة الدولتين.

وتابع: الانتخابات القادمة يجب أن تكون  تعبيرًا عن رأي المصريين  لتحديد مصيرهم،  وهذه المرة ليست انتخابات رئيس جمهورية بقدر ما هي  دعم لقرار مصيري يحدد سيادة مصر على أرضها.

وشدد: على كل مواطن النزول منذ الساعات الأولى، إلى صناديق الاقتراع، وإرسال رسالة للعالم، أن شعب الفيوم  يد واحدة.

 

وكان قد بدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد  للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بمحافظة الفيوم، بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 5-12-2023 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يلتقي أهالي قرية دمشقين لحل مشاكلهم

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قرية العجميين مركز إبشواي اخبار الفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 5-12-2023 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم يلتقي أهالي قرية دمشقين لحل مشاكلهم

التحالف الوطني يسدد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالفيوم

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية زيد

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

حصاد المسافة صفر، أبو عبيدة يكشف أرقام المقاومة في اصطياد الآليات وجنود الاحتلال

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح جنوب غزة وتطالب بمناطق آمنة

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

النيران التهمت الجثة، مصرع سائق بسبب حريق داخل سيارة نقل بطريق الكريمات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

طائرات جوسبيل.. تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين بالأماكن المزدحمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية