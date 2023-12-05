جامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة

قال ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الخدمة الاجتماعية، نظمت ندوة بعنوان "مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.. الحماية القانونية وأوجه الدعم".

أهداف الندوة

فيما قال الدكتور أحمد حسني، عميد الكلية، إن الندوة تهدف إلى تعريف طالبات الكلية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وطرق التواصل والدعم المقدم من الوحدة لكافة مظاهر العنف، وأن دور المرأة في المجتمع كأحد أضلاع خطة الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والهدف الآخر هو التوعية بدور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ سياسات التمكين للمرأة وتعريف المجتمع بمظاهر العنف المختلفة وكيفية مواجهتها وفق التشريعات والأطُر القانونية، فضلًا عن دور المجلس في تغيير الثقافات الخاطئة المتوارثة في القرى المصرية وتقديم الدعم للعمل على حل المشكلات الناجمة عن هذه الثقافات والتي تشمل الختان والزواج المبكر والتسرب من التعليم والعنف الأسري.

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المجلس القومي للمرأه

وقالت ليلي طه، أمين المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، إن الطالبات هن زوجات وأمهات المستقبل وأهداف إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة تأتي لبناء الثقة بين الطالبات والجامعة وتعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي مظهر من مظاهر العنف وتقديم الدعم النفسي وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات الرسمية.

وجدة مناهضة العنف ضد المرأة

وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مكافحة العنف ضد النرأة بجامعة الفيوم، أن مناهضة العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة، وأن الأمر يستلزم مناقشة الظاهرة من كافة جوانبها والتعرض لأشكال العنف التي تتنوع بين أشكال عنف لفظي وغير لفظي، وهي من صور أشكال العنف النفسي والبدني الذي قد تتعرض له المرأة عن طريق التعامل المباشر أو غير مباشر عبر الوسائط الإليكترونية.

وأشارت إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة نفذت 286 نشاطا شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية منذ نشأتها عام 2017، جميعها تهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.

وتابعت ان منظمة الأمم المتحدة، حددت يوم 25 نوفمبر، من كل عامل للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ويوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وخلال 16 يوم فيما بينهما يتم تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات لمواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، والذي يكلف الدولة المصرية سنويًا أكثر من 6 مليارات جنيه.

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