الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

مطعم بالمنيا يقدم وجبات بشكل علم فلسطين وصاحب المبادرة لـ"فيتو": "حتى لا ننسى" (فيديو وصور)

وجبات بعلم فلسطين
وجبات بعلم فلسطين في المنيا، فيتو

في إطار التضامن الواسع الذي يحرص عليه الشعب المصري مع أشقائه الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قرر أحد المطاعم في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا أن يعبر عن تلك الروح التضامنية من خلال تقديم وجبات على شكل علم فلسطين.

تقديم وجبات على شكل علم فلسطين بالمنيا 

بالحديث عن تلك المبادرة، أوضح صموئيل نشأت، مدير المطعم، أن الفكرة جاءت بعد رؤيتهم حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

 

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التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني

وأعرب عن رغبتهم في التعبير عن التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني من خلال تقديم شيء بسيط، وهو تقديم الوجبات على شكل علم فلسطين.

وأضاف نشأت، أن الهدف من هذه المبادرة تهدف لتعزيز الروابط الأخوية بين مصر وفلسطين، وأقل التعبير معنوي للتأكد والتضامن والمساندة لأشقائهم في فلسطين.

أقل تعبير معنوي لعدم نسيان القضية الفلسطينية 

وأشار إلى أن المشاهد الصعبة التي شاهدوها في غزة قد أثرت في مشاعرهم ودفعتهم إلى تقديم أقصى ما يستطيعونه كتعبير معنوي لعدم نسيانهم.

إقبال كبير من قبل أهالي المنطقة على الوجبات

وتحدث ابن مركز ملوي عن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها هذه المبادرة، حيث بدأت تُطبق منذ أسبوع، وشهدت إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي المنطقة على الوجبات التي تحمل علم فلسطين، وأكد أن الجميع يشعر بالتعاطف والتضامن مع أهالي فلسطين.

وجبات على شكل علم فلسطين في المنيا 

وفي ختام حديثه، أعرب صموئيل نشأت عن سعادته بالاستجابة الإيجابية لهذه المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت الصور الخاصة بالوجبات بعلم فلسطين إعجابًا كبيرًا من قبل المستخدمين.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس التضامن الشامل للمصريين مع الشعب الفلسطيني، ورغبتهم في مساندتهم بأي وسيلة ممكنة.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالمبادرة التي أطلقها صاحب المطعم، مؤكدين أنها تعكس تضامن الشعب المصري عامة، والمنيا خاصة مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الذي يتعرضون له، وتعد مظهرًا ملموسًا للتعبير عن الروابط الأخوية والمساندة بين البلدين.


وقال لـ “فيتو”: أرى أن هناك استجابة إيجابية مع القضية الفلسطينية من خلال تفاعل المصريين في كافة أنحاء البلاد مع هذه القضية الإنسانية العادلة، والذين يحرصون على تقديم دعمهم ومساندتهم لإخوانهم في فلسطين بأي وسيلة يمكنهم تقديمها.. وتتجلى مثل هذه المبادرات في أوقات الأزمات والمحن في قوة وروح المجتمع، حيث يتحد الناس في سبيل قضية مشتركة تتعلق بالإنسانية.

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