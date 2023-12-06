المستشار القانوني الأسبق للجبلاية: الوسط الكروي سيشهد فوضى بعد تصعيد أزمة الشيبي والشحات للقضاء

أكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "لو افترضنا أن هناك لاعب حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك بدون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".

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وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".

وأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟! لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرًا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الأساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".

وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، لا تعاقب محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعدما قام باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".

وأكد: "بالتأكيد ستكون هناك فوضى في الوسط الكروي بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء، لكن كان يجب تدخل لجنة الانضباط وأن تؤدي دورها في هذه الأزمة بإصدار العقوبة المناسبة، وكان من حق اللاعب تصعيد الأزمة بعد قرار العقوبة المفروضة على الشحات".

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

لا تزال أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز، مشتعلة حتى الآن رغم مرور ما يقارب 5 أشهر، حيث تعود الواقعة ليوم 23 يوليو الماضي، وهو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ختام بطولة الدوري الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

واقعة اعتداء الشحات على الشيبي

ومرت أزمة اللاعبين بعدة محطات منذ التعدي انتهاء بإخلاء النيابة سبيل اللاعب حسين الشحات أمس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

في السطور الآتية نسترجع معا محطات الأزمة.

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تفاصيل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

البداية كانت مع صافرة الحكم بانتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، في ختام بطولة الدوري الموسم الماضي، وقيام حسين الشحات، بصفع لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، وهو ما أثار ردود فعل واسعة وغاضبة، حيث قدمت إدارة نادي بيراميدز شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي.

ورد النادي الأهلي على ذلك بقرار توقيع غرامة مالية نصف مليون جنيه على الشحات وأعلن الأهلي عن العقوبة في بيان رسمي.

اعتذار حسين الشحات للاعب محمد الشيبي

وكان حسين الشحات نقدم باعتذار عما بدر منه من خلال بيان نشره عبر حسابه على تويتر قال فيه: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سُب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وقال حسين الشحات في رسالته التي قدم فيها اعتذاره: "لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئًا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا قطُّ، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف".

وتابع حسين الشحات اعتذاره فقال: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكد الشحات اعتذاره بسبب تصرفه فقال: "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".



واستطرد قائلًا: "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".

عقوبة حسين الشحات بعد التعدي على الشيبي

وبرغم اعتذار حسين الشحات، لكن رابطة الأندية المصرية بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، كانت أعلنت عقوبة حسين الشحات بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وبرغم قبول نادي بيراميدز لاعتذار حسين الشحات في البداية، لكنه عاد وأعلن تصعيد الشكوى ضد الشحات، ولجميع الجهات المسؤولة في الكرة المصرية، وذكر في شكواه "أن النادي لن يسمح مطلقًا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة بيراميدز".

الشيبي يحرر بلاغا ضد الشحات

ازدادت حدة الأزمة بتحرير بلاغ من اللاعب محمد الشيبي ضد اللاعب حسين الشحات يتهمه فيه بالاعتداء عليه أثناء المباراة.

ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدمًا ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.

كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

وحرزت النيابة العامة ٤ فيديوهات مقدمة إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي وجاري الفحص للتأكد من صحتها.

مثول الشحات أمام النيابة العامة

وحضر حسين الشحات اليوم التحقيقات في النيابة العامة في قضية الشيبي، وتواجد الشحات بصحبة محاميه أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب الذي يسانده في القضية المرفوعة من جانب المغربي محمد الشيبي.

وقال حسين الشحات لجهات التحقيق إنه لم يوجه أي شتائم للاعب بيراميدز، مؤكدا أن ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب بسبب ضغوط المنافسة بين الفريقين.

إخلاء سبيل حسين الشحات من النيابة

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة منذ ساعات، بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة في واقعة اتهامه بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبي.

ومن المنتظر أن تستمع النيابة للمرة الثانية لأقوال اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال التحقيقات بعد ساعات من الآن.