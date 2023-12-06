الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

مباراة الـ 7 أهداف، آرسنال يخطف فوزا مثيرا على لوتون تاون ويحافظ على صدارة البريميرليج

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، خطف  فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع  أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

بدأت المباراة بسيطرة من آرسنال على مجريات الأمور وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء وضربة رأسية ودفاع لوتون تاون يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة السابعة، أهدر آرسنال فرصة أخرى بعد كرة طولية من أوديجارد ويقابلها ساكا بتسديدة قوية وتمر بجوار القائم.

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وشهدت الدقيقة 14 أول محاولة لفريق لوتون بعد كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها دفاع أرسنال.

وفي الدقيقة 20، نجح آرسنال في تسجيل الهدف الأول بعد رمية تماس سريعة وتصل لساكا ويمرر الكرة من داخل منطقة الجزاء ويقابلها مارتينيلي بتسديدة وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 23 أهدر آرسنال فرصة أخرى بعد تسديدة قوية من خيسوس ويتصدى لها حارس لوتون.

وفي الدقيقة 25، نجح لوتون تاون في إدراك هدف التعادل بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها جبريل أوشو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 44، أحرز جابريل جيسوس هدف أرسنال الثاني بعد كرة عرضية من بن وايت قابلها خيسوس برأسية متقنة تهز الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الجانرز 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أديبايو هدف التعادل لفريق لوتون تاون لتصبح النتيجة 2-2، وذلك في الدقيقة 49، بعد تنفيذ ركلة ركنية مميزة.

وسجل لوتون تاون الهدف الثالث له أمام آرسنال عن طريق باركلي في الدقيقة 57؛ لتصبح النتيجة 3-2 لأصحاب الأرض.

وسجل كاي هافرتز هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 60 بعد تمريرة من غابرييل جيسوس؛ لتصبح النتيجة 3-3.

ومنح ديكلان رايس الفوز لآرسنال في الدقيقة 2+90 مع نهاية الشوط الثاني.

وشهد تشكيل آرسنال تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم.

 

تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا - كيور.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينلي.

ويحتل آرسنال صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق لوتون تاون بالمركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

وكان فريق أرسنال فاز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13، بينما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة واصل آرسنال تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 13 بترتيب البريميرليج.

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الدوري الانجليزي لوتون تاو مسابقة الدوري الانجليزي محمد النني

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