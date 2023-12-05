وزير التعليم: لا بد من القضاء على "بعبع" الثانوية العامة

الثانوية العامة ، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك فارقا بين التسريب والغش في امتحانات الثانوية العامة، فالتسريب هو معرفة أسئلة الامتحان قبل توزيعه على الطلاب في اللجنة الساعة التاسعة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التسريب لم يحدث بعد العام 2016، والسبب في ذلك أن هناك جهة سيادية تطبع الأسئلة، لكن تداول الامتحان بعد بداية اللجان فهذا أمر وارد.

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باركود لكل ورقة إجابة

وأوضح أنه أصبح هناك باركود لكل ورقة إجابة، وإذا تم تسريب الاختبار من أي ورقة إجابة يمكن معرفة الطالب الذي صورها في دقائق، وكذلك في البابل شيت صممنا 2 باركود، أحدهما على الأسئلة والثانية على البيانات.

بعبع الثانوية العامة

وأكد: “أي تغيير في المنظومة التعليمية لا بد أن تقابل بنوع من المقاومة، لكن مقاومة الطلبة كانت مختلفة في رحلة تطوير التعليم”، مضيفا أن اجتياز الطالب للاختبار التحصيلي يساعد الطلاب على الغش، لأن المقياس هنا أصبح مجرد 3 ساعات تقيس عمل عام كامل في الثانوية العامة مثلا.

وأشار إلى أنه لا بد من القضاء على بعبع الثانوية العامة، لكن هناك مسارا للتغيير وإدارة لعملية التغيير وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمها ضرورة إقامة حوار مجتمعي قبل أي تغيير أو تطوير، وألا نفاجئ الناس بالقرارات والقوانين.

نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد

وتسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة والتنسيق بشأن إعلان الجهاز لمسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث.

ورحب الدكتور رضا حجازي بالدكتور صالح الشيخ، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد بالوزارة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

وتابع الوزير أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.