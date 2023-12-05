الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يتسلم من رئيس التنظيم والإدارة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

وزير التربية والتعليم يتسلم من رئيس التنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني

 

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة والتنسيق بشأن إعلان الجهاز لمسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث.

ورحب الدكتور رضا حجازي بالدكتور صالح الشيخ، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد بالوزارة.

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وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

وتابع الوزير أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين لمسابقة العام 2023 بلغ ١٠٥٤٩١ متقدما، انطبقت الشروط على ٦٥٩٨٧ متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني ٥٥٢٥٠ متقدما نجح منهم ٢٠٨٦٦، وبعد إعلان النتائج تم فتح باب التظلمات، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بفحص عدد ١٥٣٧ تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح أن أعمال الامتحان تمت على مدار ١٤٣ جلسة مدة كل واحدة منها ساعتين ونصف، موزعين على ٦١ يوم عمل شاملة أيام السبت بإجمالي ٦٧١ ساعة عمل، بمعدل عمل ١١ ساعة يوميًا.

من الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن مسابقة لشغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث وذلك في شهر يناير المقبل

 

وشملت المسابقة الإعلان عن الحاجة إلى  ١١١١٤ معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد ١٨٨٨٦ معلم مساعد مادة، وتنفيذا لتكليفات   الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع ١٥٠ ألف معلم مساعد.

 ووجه رئيس الوزراء أيضا بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه ٢٣٢٣٢ معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

 

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