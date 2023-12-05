الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

الشبورة تؤثر على الرؤية على طرق الغربية (فيديو وصور)

شبورة مائية علي طرق
شبورة مائية علي طرق الغربية،فيتو

غطت الشبورة المائية عددا من مدن محافظة الغربية، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن طنطا وكفر الزيات والمحلة.

 

 

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وتسببت الشبورة المائية في بطء حركة السير على طرق"القاهرة -اسكندرية الزراعي المار بمدينتي طنطا وكفر الزيات، بجانب الطرق الفرعية في مدن المحافظة بسبب عدم وضوح وصعوبة الرؤية.

 

بدورها طالبت الإدارة العامة لمرور الغربية المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

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بدورها أعلنت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض كافة مدنها ال٨ لشبورة مائية كثيفة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والمفتوحة بداية من اليوم الإثنين، حتى يتثنى للمسافرين الحيطة والحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

وتعرضت محافظة الغربية لشبورة مائية كثيفة على الأراضي الزراعية والطريق المفتوحة المجاورة للأراضي الزراعية ومنها الطريق الزراعي القاهرة- اسكندرية المار بمحافظة الغربية، وطريق طنطا زفتي الجديد،وطريق كفر الشيخ  وهدأت سرعات السائقين خشية وقوع أي حوادث.
 

وأدت الشبورة المائية إلى بطء في حركة سير السيارات وقيام بعض السائقين بالانتظار عل جانبي الطريق لحين انكشاف الشبورة المائية وزوالها. 

ومن جانبه وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء وغرفة الطوارئ بالمحافظة للتعامل السريع مع أي بلاغات تأتي بسبب حوادث السبورة المائية ورفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات وتواجد الأطباء  تحسبا لأي طوارئ، فيما لم تسجل غرف الطوارئ اوالاسعاف ورود اي بلاغات بوقوع اي إصابات بالطرق بسبب الشبورة المائية التي غطت معظم مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية.
 

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