الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الحادي والثلاثون بمسجد الإمام الحسين لاستكمال شرح كتاب الموطأ

مجلس الحديث الحادي
مجلس الحديث الحادي والثلاثون بمسجد الإمام الحسين،فيتو

في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأربعاء، عقد مجالسهما العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الحادي والثلاثين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله).

شرح أحاديث كتاب "الموطأ" للإمام مالك بن أنس 


وتبدأ القراءة من كتاب العين، باب: الوضوء من العين من قوله: (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ...) الحديث، حتى نهاية كتاب (جهنم): باب ما جاء في صفة جهنم، إلى قوله: (وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ...). 

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مجلس الحديث الحادي والثلاثين


وينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:
١- أ.د/ صبحي عبدالفتاح  السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه. 
٢- أ.د / محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه.
٣- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
٤ - أ.د.م / أحمد رزق درويش -أستاذ الحديث وعلومه المساعد.


وذلك اليوم الأربعاء عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.
 

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