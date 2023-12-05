الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

المستشار محمود فوزي: جزء كبير من التبرعات لحملة السيسي وجهناه إلى غزة

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، فيتو

الانتخابات الرئاسية، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، أن الحملة مستمرة فى أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحملة زارت العديد من المحافظات لتلبية بعض احتياجات المواطنين وتنفيذ طلباتهم.

ملف المصريين فى الخارج 


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "أون أى"،  أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن إعلان نتيجة تصويت الناخبين سواء فى الداخل أو الخارج، موضحا: " أولوياتنا وتوجيهات مرشحنا الاهتمام بملف المصريين فى الخارج، وتم لقاء ما يقرب من 750 ألف مصري مؤثر فى الخارج".

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تصويت المصريين فى الخارج


وأوضح: " تركيزنا ليس على تحقيق رقم معين من تصويت المصريين فى الخارج، ولكن تركيزنا على التواصل مع المصريين فى الخارج وحل المشاكل التى تواجههم"، مؤكدا: "نثق فى قدرة المصريين بالخارج على اختيار من يحقق طموحاتهم، وهناك دلالات على حصول مرشحنا على أعلى الأصوات نتيجة الأحداث التى تشهدها المنطقة، والحديث عن أن مرشحنا ناجح ناجح دعاية سلبية، ولكننا نفضل خوض الانتخابات بالإنجازات التى حققها مرشحنا".

نحترم جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية


وأكد: " نحترم جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وباب الترشح لانتخابات الرئاسة كان مفتوحا للجميع، ولسنا مسئولين عن اختيار المرشحين وكل من يجد فى نفسه الفرصة كان عليه أن يتقدم".


وتابع: " مرشحنا عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة بناء الدولة ومواجهة الإرهاب وإنشاء بنية أساسية تساعد الدولة على الانطلاقة للمستقبل"، موضحا: “ جزء كبير من التبرعات للحملة الانتخابية تم توجيهها إلى غزة، والقانون أكد أنه يجوز لأى مواطن مصري حق التبرع لأى مرشح رئاسي، والقانون يلزم كافة الجهات بتقديم تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بأوجه الإنفاق”.

 

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الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزى الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي ملف المصريين فى الخارج

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