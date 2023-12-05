الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

المستشار محمود فوزي: لا يوجد موظف بالدولة ضمن حملة السيسي

السيسي، فيتو
السيسي، فيتو

الانتخابات الرئاسية، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، أنه لا يوجد موظف بالدولة ضمن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ولا يوجد انحياز من مؤسسات الدولة له.


وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "أون أى": " حملتنا الانتخابية ملتزمة تماما بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات"، موضحا: " أعضاء الحملة من المتطوعين وتضم كافة الاتجاهات السياسية".

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 قوة اقتصادية وسياسية


وأضاف: " كل من يعمل فى الحملة من المتطوعين، والمحبين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي"، موضحا: " الدولة أقامت 15 ألف مشروع خلال الـ 9 سنوات الماضية، ولدى مرشحنا مشروع عريق بعودة مصر قوة اقتصادية وسياسية، ونحن لا نقدم مرشحنا لأول مرة فهو يعمل منذ 9 سنوات".

 رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية 


وأوضح: " مرشحنا لديه رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية لمصر خلال الـ 6 سنوات المقبلة، وحياتنا ستتحسن عندما نعمل أكثر وننتج أكثر، والدولة مهيأة لانطلاقة اقتصادية كبيرة الفترة المقبلة، وعندنا تفاؤل بالمستقبل"، مؤكدا: " نسعى لترسيح التعديية السياسية وتنشيط الأحزاب السياسية فى السنوات المقبلة".


وتابع: " مرشحنا يختصر أوقات التنفيذ فى كل شئ، وعمل على مواجهة التضخم وتمكين المرأة اقتصاديا وتطوير التعليم وزيادة رقعة العمران فى السنوات المقبلة".


وعن ما يشغل بال المصريين حاليا، أكد: " نزلنا الشارع وسألنا المواطنين وعلمنا بأن ما يشغل المصريين هو أحداث غزة والأزمة الاقتصادية".


وعن تعيين نائب للرئيس، اوضح المستشار محمود فوزي: “ الدستور أجاز تعيين الرئيس نائب ولكنه لم يلزمه بذلك”، موضحا أن  عبد الفتاح السيسي هو مرشح لكل المصريين وهو عابر لكل الأحزاب السياسية.
 

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الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزى عبد الفتاح السيسي لميس الحديدي تعيين نائب للرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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