التموين تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء على 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسبة منوه بأن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية.

وأضافت الهيئة أن الكمية تتضمن ايضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير الى 4 فبراير 2024.

Advertisements

أزمة ارتفاع أسعار السكر

سعر السكر، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

حملات رقابية على توزيع السكر

كما يتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.

وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن علي السكر.

ضخ طن ونصف الطن سكر يوميا لكل مجمع استهلاكي

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال إن وزيرالتموين تلقي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات.

وافاد التقرير أنه يتم ضخ طن ونصف الطن يوميًا بكل مجمع استهلاكي، مؤكدا إلغاء الأجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة المتابعة اليومية للضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.