الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وائل كفوري يشعل حفله في السعودية بأغنية "ليل ورعد" (فيديو)

وائل كفوري، فيتو
وائل كفوري، فيتو

أشعل الفنان اللبناني وائل كفوري، حفله في المملكة العربية السعودية مع إليسا على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض.

الجمهور يتفاعل مع وائل كفوري 

وتفاعل الجمهور مع وائل كفوري أثناء غنائه لأغنية ليل ورعد، وذلك خلال حفله الغنائي مع إليسا في السعودية.

أسعار تذاكر إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالآتي: الفئة الأولى 1438 ريالا سعوديا والفئة الثانية 1035 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة 862 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة سعرها 575 ريالا سعوديا.

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ألبوم إليسا الجديد 

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

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وائل كفوري الفنان اللبناني وائل كفوري اللبناني وائل كفوري إليسا السعودية موسم الرياض

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