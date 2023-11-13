برومو حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض (فيديو)

طرحت شركة روتانا برومو حفل المطربة اللبنانية إليسا والمطرب اللبناني وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر حساب روتانا عبر "تويتر" برومو الحفل الذي يقام يوم 18 نوفمبر الجاري على مسرح الفنان محمد عبده.

وتحيي إليسا ووائل كفوري حفلا غنائيا جديدا مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

حفل إليسا ووائل كفوري

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أجمل أغانيهما، التي يحبها الجمهور السعودي.



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ألبوم إليسا الجديد

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".