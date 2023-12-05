الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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اقتصاد

جاري استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن

المصرية للاتصالات: عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

المصرية للاتصالات،
المصرية للاتصالات، فيتو

 أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية. 

جارى اصلاح العطل 

اكدت الشركة المصرية للاتصالات انه قد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

 

من ناحية اخرى   حددت الشركة المصرية للاتصالات اخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة وهو   14 ديسمبر   المقبل  حيث تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد الفاتورة بدون أي مصاريف إضافية. 

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دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة 

- تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 نوفمبر 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 ديسمبر الجارى. 

- فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات. 

- نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

غرامة التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

- تفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

 

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت.

- رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

- فور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

 

- يمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.

 

- يمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات.

 

- يمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من شركة المصرية للاتصالات سداد الفاتورة بطرق متعددة أبرزها الدفع من المنزل برقم الهاتف عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

 

- يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني we egypt لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

 

- يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay أيضًا دفع الفاتورة.

 

- تقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكتروني بجانب الدفع في فروع الشركة المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة شهر يناير للخط الأرضي.

 

- يمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we  أو برقم دليل التليفونات ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال أحد الطرق السابقة.


موقع الشركة المصرية للاتصالات

- فور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

- يمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.


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