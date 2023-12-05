مصرع عامل أسفل أنقاض عمارة سكنية بطنطا

لقي عامل هدم مصرعه أثناء تنفيذ أعمال هدم خاصة لأحد العقارات الكائن بشارع النادي أمام مدرسة الإمام الشافعي في نطاق حي أول طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا يفيد مصرع شخص أسفل أنقاض إحدى العمارات السكنية المنهارة في شارع النادي بدائرة قسم أول طنطا.

على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وتوجهت لمحل البلاغ وتبين من المعاينة انهيار أحد حوائط وجدران عمارة سكنية في أثناء إزالتها على أحد عمال الهدم، جرى البحث عن العامل أسفل الأنقاض لمدة 3 ساعات واستدعاء قوات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة اللواء إكرامي خير الدين والرائد محمد عزت وتم انتشال جثة شاب يدعي محمد عادل كابكا ويبلغ من العمر 27 سنة مقيم بأسيوط.

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جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي، تحت إشراف النيابة العامة، وتم انتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.