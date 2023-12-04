الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: جاهزية جميع اللجان لتسهيل التصويت في الانتخابات الرئاسية

جاهزية كافة اللجان
جاهزية كافة اللجان بالغربية لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية

محافظة الغربية تطلق حملة توعية كبرى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حيث قام محافظ الغربية بجولة ليلية لمتابعة التجهيزات بمركزي كفر الزيات وبسيون، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

Advertisements

بدأت الجولة بكفر الزيات حيث تفقد المحافظ تجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة الشهيد طيار محمود مبروك ومقر اللجنة العامة بقاعة الاجتماعات الخاصة بشركة الزيوت والصابون موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

ثم تابع المحافظ جولته بمركز ومدينة بسيون حيث تفقد مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة الجمهورية الرسمية للغات وتفقد مقر اللجنة العامة بنادي اتحاد بسيون الرياضي موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدا على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

مواد متعلقة

طنطا تحصد 6 ميداليات في تنس الطاولة والسباحة على مستوى الجامعات

حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية

شبورة مائية تغطي الطرق الرئيسية في الغربية

بمشاركة 30 ألف طالب.. جامعة طنطا تنظم 24 ندوة توعوية عن الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

تمرد وانشقاق داخل حزب نتنياهو ومطالب باستقالته من رئاسة الحكومة

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

موديست يقود قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

وزير التعليم: الرئيس السيسي يناقشني في كل التفاصيل وهذه أبرز تعليماته

Advertisements

منوعات

المزيد

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية