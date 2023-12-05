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رياضة

الدوري الإنجليزي، أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون والنني ضمن البدلاء

لاعبو أرسنال، فيتو
لاعبو أرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

شهد تشكيل أرسنال تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم.

 

تشكيل آرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا - كيور.

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خط الوسط: رايس - أوديجارد - هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينلي.

ويحتل أرسنال صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق لوتون تاون بالمركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

وكان فريق آرسنال فاز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13، بينما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب  ماثيوس كونها في الدقيقة 86.

 

بهذه النتيجة واصل ارسنال تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 13 بترتيب البريميرليج.

آرسنال يفوز على وولفرهامبتون 2-1 ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي

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