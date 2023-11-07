الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

الاتصالات: تزويد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير الإنترنت فائق السرعة بالقليوبية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فيتو

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الوزارة نجحت في  مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت  فائق السرعة للمواطنين بالقرى وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول. 

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جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات مكتب بريد بنها العمومي بالعاصمة ومكتب بريد ترسا بمركز طوخ خلال زيارته لمحافظة القليوبية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والمهندس رافت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات وخلال الجولة تفقد الوزير  مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات.

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وخلال الزيارة قال النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان فى تصريحات اعلامية ان جولة وزير الاتصالات فى محافظة القليوبية انطلقت  مدينة شبين القناطر حيث تفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفر شبين وتوجه الوزير الى مدينة طوخ حيث تفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وفي  قرية ترسا بطوخ افتتح  الوزير  مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم انشاءه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الاولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة انواعها من ايداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات " A T M " لصرف المعاشات ايضا.

وتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه بعد ذلك الى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ومركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 وتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين كما يتفقد الوزير مركز ابداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها. 

 

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