الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

شبورة كثيفة تغطي طرق الإسماعيلية (فيديو وصور)

الشبورة اليوم، فيتو
الشبورة اليوم، فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية، منذ ساعات الصباح الأولى، شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب حيث تسببت في حجب الرؤية بكافة الطرقات الرئيسية والفرعية. 

 

 

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وقامت الشبكة الوطنية للطرق بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وادارة المرور غلق طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس حتي انقشاع الشبورة لتيسير الرؤية لسائقي السيارات.  

جانب من الشبورة اليوم، فيتو
 
جانب من الشبورة اليوم، فيتو

و حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، المواطنين من  ظهور شبورة كثيفة، تصل  أحيانًا إلى حد الضباب. 

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موعد نزول الشبورة المائية 

واشارت الشبكة الوطنية خلال بيان صادر عنها الى ان الشبورة من المتوقع أن تبدأ في التشكل منذ الساعة الرابعة فجرا الاثنين وتستمر حتى اليوم وتبدأ في التلاشي تدريجيًا مع الساعة الثامنة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية. 

جانب من الشبورة اليوم، فيتو
جانب من الشبورة اليوم، فيتو

إرشادات القيادة الامنة خلال الشبورة 

ونشر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية عدد من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين، وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي: 

جانب من الشبورة اليوم، فيتو
جانب من الشبورة اليوم، فيتو

أبرز الإرشادات  لتلافي الحوادث 

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف. 

 

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية. 

 

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الإلتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقًا. 

جانب من الشبورة اليوم، فيتو

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال 

كيفية مواجهة الأعطال 

وأضافت الشبكة إنه في حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير 

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم ١١٤
 

 

جانب من الشبورة اليوم، فيتو
جانب من الشبورة اليوم، فيتو


 

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