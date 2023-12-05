دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يختتم دور المجموعات بتعادل أمام استقلال طاجيكستان

دوري أبطال آسيا، خطف فريق النصر السعودي تعادلا أمام مضيفه استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب “تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي”، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

أحرز هدف فريق استقلال طاجيكستان الأول لاعبه اليشر دزهاليلوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني نجح فريق النصر السعودي في العودة للمباراة مسجلا التعادل في الدقيقة 50 عن طريق عبد الرحمن غريب، ليختتم الفريق السعودي مشواره بالتعادل.

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مباراة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان كانت بمثابة تحصيل حاصل لنادي النصر الذي ضمن التأهل رسميا، لذلك فضل البرتغالي لويس كاسترو، استبعاد مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، بهدف إراحته، رغم معاناة النصر من غياب أكثر من لاعب من بينهم مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس المصاب بشد في العضلة الخلفية.

تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: عبدالله مادو – محمد فتيل – نواف بوشل – محمد قاسم.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم – عبدالله الخيبري – خالد الغنام.

خط الهجوم: سامي النجعي – عبدالرحمن غريب - محمد مران.

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين.



وفي مباراة أخرى، حقق العين الإماراتي فوزا خارج ملعبه على أهال التركماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد اشقباد في ختام مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

سجل العين هدفيه من ركلتي جزاء سددهما بنجاح سفيان رحيمي في الدقيقة (12) وعمير اتزيلي في الدقيقة (32) بينما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة (35) عن طريق المان تاجييف.

وفي الدقيقة 12 حصل المغربي سفيان رحيمي على ركلة جزاء بعد أن اصطدمت تسديدته بيد المدافع التركماني ليتقدم لها بنفسه ويحرز الهدف الأول.

بعدها تابع العين سيطرته وضغطه الهجومي عن طريقي عمير اتزيلي، وسفيان رحيمي، ليحصل على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة الأخير داخل منطقة العمليات عندما حاول متابعة تسديدة اتزيلي، التي ارتدت من الحارس، وتقدم عمير اتزيلي، للركلة ليسددها بنجاح في المرمى معززا تقدم العين بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 35، نجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي غير مبرر من المدافع كوامي، الذي تساهل في ابعاد كرة امام المرمى ليجدها اللاعب تاجييف ويسجل منها الهدف الوحيد للفريق التركماني.

وأكد العين الإماراتي زعامته للمجموعة الأولى وعزز صدارته بالفوز الخامس من 6 مواجهات، ليتأهل إلى ثمن النهائي برصيد 15 نقطة مسجلا 17 هدف مقابل 9 أهداف دخلت مرماه.

الفيحاء السعودي يقلب تأخره أمام باختاكور إلى فوز برباعية

وفي مباراة أخرى ضمن فنس المجموعة، حقق فريق الفيحاء السعودي، فوزا كبيرا على نظيره باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الفيحاء السعودي في تحويل تأخره أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف إلى فوز كاسح بنتيجة 4 / 1.

تقدم الفريق الأوزبكي بهدف السبق عن طريق هوجيمات اركانوف في الدقيقة 10، قبل أن ينجح الفيحاء في إدراك التعادل عن طريق الزامبي فاشون ساكالا في الدقيقة 40، ثم نجح سلطان مندش في وضع الفريق السعودي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 47، قبل أن يعزز النيجيري هنري أونيكورو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 85، ثم اختتم الزامبي ساكالا مهرجان الأهداف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.

وتأهلت 3 أندية سعودية إلى ثمن النهائي، وهي: الاتحاد والهلال والنصر بعد تصدرها المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة تواليًا، كما حجز العين الإماراتي مقعده أيضًا في الدور ذاته عقب تصدره المجموعة الأولى، وكذلك ناساف الاوزبكي متصدر المجموعة الثانية.