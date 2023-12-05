الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير البترول يشارك في مائدة مستديرة حول الهيدروجين على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ بدبي

الملا خلال اللقاء،فيتو
الملا خلال اللقاء،فيتو

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين التي عقدت صباح اليوم في إطار فعاليات يوم الطاقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28  المنعقدة حاليًا بدبى، وذلك بحضور عدد من صانعى القرار وقادة صناعة الطاقة عالميًا.


وخلال مشاركته ألقى المهندس طارق الملا كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة إنتاج الهيدروجين لديها  كأحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

Advertisements

 إنشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين


و أشار الملا الى أن مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محليًا تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات  العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات وامتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية، وهو ما من شأنه دعم فرص مصر لتصبح مٌوردًا مهمًا للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم لتعزز مكانتها في مشهد الطاقة العالمي كمركز إقليمي للطاقة والهيدروجين علاوة على تحقيق مردود مهم لاقتصادها. 


وأضاف الملا أن مصر في سبيل تحقيق ذلك  وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى 8٪ من سوق الهيدروجين العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.


وأشار الملا إلى أن إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا  يأتي في اطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التي تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.


واختتم المهندس طارق الملا كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل تعاونها وشراكاتها مع مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من الدعم الدولي لإطلاق إمكاناتها الكاملة في مجال الهيدروجين بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا.


مبادرات للإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين 


وشهدت المائدة إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى للاسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وتعظيم الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد عبر الحدود، ومن أهمها إعلان نوايا بشأن الاعتراف المتبادل بأنظمة إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، وإطلاق منهجية الأيزو لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة من الهيدروجين، وبيان العمل الافتتاحي بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة عبر الحدود الصادر عن المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين. 


وتم التأكيد خلال المائدة على دور الهيدروجين كمصدر طاقة ذو مردود بيئى عال حيث يمكن أن يسهم في الحد من 60 إلى 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، كما يلعب دورًا محوريًا في إزالة الكربون من الاقتصادات العالمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

COP28 استثمارات القطاع الخاص الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الطاقة النظيفة الطاقة العالمي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنتاج الهيدروجين قادة صناعة الطاقة

مواد متعلقة

وزير البترول: مصر تعمل على تطوير اللوائح الخاصة بانبعاثات غاز الميثان بنهاية عام 2024

وزير البترول يبحث دعم جهود الصناعة البترولية والتحول الطاقي في إطار فعاليات COP 28

وزير البترول: الغاز هو الوقود الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون

جلسات عمل واتفاقيات تعاون، تفاصيل مشاركة وزير البترول في قمة المناخ Cop 28

الملا يبحث مع رئيس شركة ترانس جلوب الكندية برامج حفر آبار جديدة بالصحراء الشرقية

بيان هام من شركة مودرن جاس قبل تعبئة خزان الرائحة اليدوي في شرم الشيخ

البترول تجري مباحثات مع وفد شركة بتروناس ودانة غاز لبحث الفرص الاستثمارية

طارق الملا يصدر حركة تغييرات موسعة لقيادات وزارة البترول

الأكثر قراءة

أول تعليق من ناهد السباعي على وفاة والدتها

بينهم نائب قائد سرية، جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين و3 من جنوده في غزة

أمير قطر: غزة ليست شأنا أمنيا إسرائيليا ومن العار على إسرائيل الاستمرار بجرائمها

خالد بيبو يحذر مستبعدي الأهلي من قائمة المونديال

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بالإمارات

تفاصيل أغرب واقعة فساد فى حي المقطم، الاستيلاء على قطعتى أرض بحكم قضائي مزور، واستصدار ترخيص بناء مخالف لهما

الزمالك يدرس تجديد عقد محمد عواد 3 مواسم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

تجهيزات مكثفة في ساقية الصاوي لحفلات ديسمبر

كلب ضال يعقر 8 أشخاص في سوهاج

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ناهد فريد شوقي.. قدمت إنتاجات فنية استثنائية وأم من طراز خاص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية