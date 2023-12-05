الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

محلل سياسي يكشف الأهداف المقبلة لإسرائيل في قطاع غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

قال منتصر عمران، المحلل السياسي، إن إسرائيل لديها أكثر من سيناريو للتعامل مع غزة بعد إنتهاء الحرب منها إقامة منطقة عازلة بمسافة 2 كيلو متر شمال غزة تفصل المستوطنات الإسرائيلية عنها، بخلاف أن تكون غزة تحت سيطرة قوات دولية وإدارة فلسطينية بتعيين من إسرائيل. 

 

السيطرة الأمنية على قطاع غزة 

 

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يهدف إلى أن تكون السيطرة الأمنية كاملة على غزة بقوات إسرائيلية، ما يمكنها من طرد حماس وإسقاط حكمها، ووضع القطاع تحت الانتداب الإسرائيلي، ومع ذلك يظل التهجير القسري أو حتى التطوعي، هو الهدف الأسمى لدى إسرائيل في المقام الأول.     

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ضوابط إسرائيل في معركة غزة 

 

وأشار عمران إلى أن إسرائيل ماضية في طريق الإفراج عن باقي المحتجزين عن طريق القتال البري، مؤكدا أن المعركة لن تنتهي، حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين بدون شروط أو صفقات، وحتى يتم نسف غزة والقضاء على حماس بشكل كامل 

 

واختتم: تفعل إسرائيل ذلك في عربدة غير مسبوقة، لا تراعي فيها القوانين الدولية والإنسانية ومن أهمها حماية المدنيين أثناء الحرب وخاصة الأطفال والنساء لأنها تعلم جيدا أنها لن يحاسبها أحد، وتساندها الإدارة الأمريكية بكل قوة من حيث العتاد والأموال وبميزانية مفتوحة ودعم منقطع النظير.

 

كان الإعلام الحكومي بقطاع غزة أعلن عن إحصائية صادمة تشير إلي ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية واستئناف العدوان على غزة.

 

ونقلت تقارير فلسطينية عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 77 مجزرة، راح ضحيتها 1240 شهيدًا، ليرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 16248 شهيدًا.

 

وأعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي مساء اليوم الثلاثاء بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.

 

وقال هاليفي إن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.


وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس".


أضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. 

 

وتابع: "في الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".

 

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