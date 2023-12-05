الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في سعر جرام الذهب محليا والمؤشر العالمى يواصل الارتفاع

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمى، ارتفعت أسعار الذهب العالمي، حيث بلغت الأونصة 2140 دولارا أمريكيا بنهاية جلسة اليوم، وبحسب حركة التداولات اليوم الثلاثاء

وجاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والتوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

هل الارتفاع الجنونى مستمر في أسعار الذهب، تحديث لحظي للمؤشر بالبورصة المصرية

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مؤشر الذهب، فيتو 

 

ويمكن القول إن مؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التعاملات، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2140 دولارا للأونصة الواحدة. 

ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وتخطى المستوى ليستقر عند عند 2140 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

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السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

 وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177.25 جنيها للشراء، 3.188.5 جنيها للبيع، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من  هنــــــا

 

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

 

خبير أسواق مال: البورصة المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-12-2023

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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