الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في الأسواق، آخر تحديث بعد ارتفاعه عالميا

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد ارتفاعه آخر تعاملات أمس الثلاثاء، حيث بلغت الأونصة 2140 دولارًا أمريكيًّا بنهاية الجلسة.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3189 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2392 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1861 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.

 

احتياطيات الذهب

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، ارتفعت بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنًّا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب. 

مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي. 

ومنذ بداية العام، انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6%، بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.  

وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيًّا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب. 

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وخلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولارًا للأونصة، وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولارًا للأونصة.

 

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