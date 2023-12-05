الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ضابط استخبارات إسرائيلي سابق: فشلنا يوم طوفان الأقصى ونشعر بالإهانة

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق عاموس مالخا: إن  تل ابيب فشلت فى مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الجميع يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني.


فشل إسرائيل في  التصدي لطوفان الأقصى


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الضابط السابق بالاستخبارات الإسرائيلية، إعرابه عن الخجل والإهانة، مؤكدا أن بلاده فشلت في توفير الردع، وأن الجميع  يتحمل مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي.

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ولفت الضابط الإسرائيلي، إلى أن الفشل الاستخباراتي واضح في السابع من أكتوبر، وسيتم التحقيق فيه حتى النهاية، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

 

المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على غزة

 

من ناحيته أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي مساء اليوم الثلاثاء بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.

وقال هاليفي أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.


وأوضح هاليفي أن  جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس".


وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".

 

كتائب القسام تعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس


وكانت قد  أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.


وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس". 


كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.


وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.
 


إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل


كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخا تجاه تل أبيب.


وسقط صاروخ في ميناء تل أبيب، واعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ فوق تل أبيب، وسمع دوي صافرات الإنذار.      
 

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الاستخبارات الإسرائيلية طوفان الأقصى رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق عاموس مالخا إسرائيل غزة خان يونس كتائب القسام

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