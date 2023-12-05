أهلي 2005 يفوز على فيوتشر في بطولة الجمهورية

الأهلى 2005، نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ في الفوز خارج ملعبه على فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، بملعب أسمنت حلوان، ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي خلال الشوط الأول عن طريق المتألق أحمد عابدين، برأسية مميزة بعدما تابع كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، أسكنها شباك المنافس.

بدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - أحمد عابدين.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - يوسف عبد الحفيظ - هشام مصطفى - سيف أيمن - يوسف عفيفي.

الهجوم: محمد رأفت.

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وشارك معاذ عطية بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، ومحمد أحمد سعد «شيبا» بدلًا من رأفت، وعلي أديب بدلًا من سيف أيمن، وطارق فوزي بدلًا من هشام مصطفى، ومحمد عبد الله بدلًا من يوسف عفيفي.

قدم فريق الأهلي مباراة جيدة من كافة الوجوه، وظهر لاعبوه بمستوى متميز سواء على المستوى الدفاعي بقيادة أحمد عابدين، أو الهجومي وعلى رأسه محمد رأفت وشيبا، ومن خلفهما كباكا ويوسف عبد الحفيظ.

ونجح الجهاز الفني في الاستفادة من تقدم المدافعين الذين يجيدون ضربات الرأس، ومن إحدى الكرات الثابتة استطاع أحمد عابدين أن يترجم جهود زملائه ويفوز الأهلي بالمباراة ويحصد ثلاث نقاط.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين والخسارة بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فاز على ضيفه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

افتتح مهند الشامي التسجيل للأهلي من متابعة لركلة جزاء سددها بنفسه وتصدى لها حارس الزمالك، قبل أن ترتد له ويسجلها في الشباك، وأدرك الزمالك التعادل، قبل أن يسجل آدم علاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف عمر هشهش الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة رائعة، وخلال الشوط الثاني قلص الزمالك الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ٢.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن محمد - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر كمال - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من صالح موسى، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من عمر كمال.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى ٣٠ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٤ - ١، وتعادل مع فاركو ٢ - ٢، وخسر بركلات الترجيح ٢ - ٤، وفاز على الزمالك ٣ - ٢، مسجلًا ٣٨ هدفًا مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رخ